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غزة - الرسالة نت

أثار المستوى الذي قدمه فضل أبو ريالة مع شباب جباليا هذا الموسم, إعجاب الكثيرين, بسبب عروضه الرائعة خلال لقاءات دوري الدرجة الممتازة.

ورغم أن أبو ريالة لم يلعب أساسيا في العديد من لقاءات "ثوار الشمال", إلا أنه خطف الأنظار بإحرازه 7 أهداف, ساهمت في بقاء الفريق بالممتازة.

ويعتبر مهاجم "الثوار" البديل الذهبي في الدوري هذا الموسم, في ظل حرص مدربه أحمد عبد الهادي على الدفع به خلال الدقائق الحساسة من اللقاءات, وهو ما يجعله يقدّم عروضا جيدة.

وسجل أبو ريالة أهدافه السبعة أمام كل من الأهلي "هدفين", واتحاد الشجاعية, وغزة الرياضي, وخدمات الشاطئ, والقادسية, والهلال.

يشار إلى أن أبو ريالة انضم لصفوف شباب جباليا في الانتقالات الصيفية الماضية, قادما من الصداقة على سبيل الإعارة.