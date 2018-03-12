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الضفة المحتلة - الرسالة نت

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال، أبلغت محامي الهيئة محمد محمود، مساء الاثنين، أنها ستقوم بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاما) عاما من أريحا، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأوضح المحامي محمود أن النيابة (الإسرائيلية) قررت اليوم عدم الاعتراض على تسليم جثمان السراديح، وذلك قبل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية المقررة بعد غد الأربعاء للنظر في التماس هيئة شؤون الأسرى والمقدم قبل 20 يوما للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد.

يذكر أن قوات الاحتلال، أقدمت على إعدام الشهيد ياسين السراديح قبل ثلاثة أسابيع، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.