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الخليل - الرسالة نت

أقدم مستوطنون الاثنين، على احراق نحو 30 دونما من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن مستوطني مستوطنة "ماعون" أشعلوا النار بالمحاصيل الزراعية في منطقة خلة العدرة القريبة للمستوطنة المذكورة.

وأشار إلى أن هذه الأراضي والمحاصيل تعود لعائلة الشواهين، وأن المزارعين ورعاة الاغنام يعتمدون على محصول هذا الموسم لإطعام مواشيهم في الشتاء.

كما قامت قوات الاحتلال بعملية تصوير جوي لمساكن المواطنين وخيامهم في منطقة سوسيا بمسافر يطا.