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غزة - الرسالة نت

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، مساء الاثنين، أهالي الشبان الأربعة المفقودين في مصر.

ووضع هنية خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه، أهالي المفقودين في صورة مباحثاته مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل بخصوص أبنائهم، بحسب مكتب إعلام هنية.

واستمع هنية إلي المشاكل والهموم والتخوفات لتلك العوائل تجاه مصير أبنائهم.

وأكد للعوائل أن قيادة حماس تتابع هذا الموضوع وتوليه الأهمية المطلوبة، مشددا أن هذا الملف كان وسيبقى علي جدول اللقاءات مع المسئولين في مصر.

وكان مسلحون، قد اختطفوا أربعة فلسطينيين، في أواخر شهر أغسطس من عام 2015 ، في منطقة "شمال سيناء" أثناء سفرهم من غزة عبر معبر رفح، فيما لم يتبين عن الجهة الخاطفة حتى الآن، ولا يزال مصيرهم مجهولا.