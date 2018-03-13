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الرسالة نت - وكالات

توّج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخه، بعدما تعادل منافسه المصري البورسعيدي مع نظيره الإنتاج الحربي (0-0)، في الجولة الـ29 من المسابقة.

ونجح الإنتاج الحربي في فرض نتيجة التعادل السلبي على المصري، دون أن يتمكن الفريق البورسعيدي من إدراك هدف الفوز.

وكان الأهلي على بعد نقطة وحيدة من الحصول على اللقب بشكل رسمي بعد الفوز على إنبي، إلا أن تعادل المصري مع الإنتاج الحربي أهداه اللقب قبل 6 مباريات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 75 نقطة, بفارق 22 نقطة أمام وصيفه الإسماعيلي، و24 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث، و26 نقطة عن المصري الرابع.

يشار إلى أن هذا اللقب هو رقم 40 الذي يحصل عليه الأهلي من البطولة، ليصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك، ثاني أكثر الفرق حصولا على اللقب، 28 لقبا.