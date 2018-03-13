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الرسالة نت - وكالات

شهدت قائمة المنتخب البرازيلي التي استدعاها مدربه أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" للمباراتين الوديتين ضد روسيا وألمانيا، اللتين تجريان في نهاية مارس الجاري، وجود 4 مفاجآت ضمن الأسماء الـ25 التي شملتها القائمة.

وضمّت التشكيلة ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسييداد الاسباني، وأندرسون تاليسكا لاعب وسط بشكتاش التركي، واللذين لم يسبق لهما الانضمام إلى صفوف المنتخب البرازيلي.

كما شملت أيضا بيدرو جيروميل قائد غريميو البرازيلي، والذي لم ينضم للمنتخب سوى في مباراة وحيدة عام 2017، ونوربيرتو نيتو حارس مرمى فالنسيا، الذي لم ينضم منذ عام 2010.

وكان الظهور الوحيد لجيروميل مع البرازيل في مباراة ودية أمام كولومبيا في 2017 لجمع أموال لمصلحة ضحايا كارثة طائرة شابيكوينسي، فيما لم يلعب نيتو أي مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي.

وستلعب البرازيل أمام روسيا في موسكو يوم 23 مارس الجاري، قبل أن تواجه ألمانيا في برلين بعدها بـ4 أيام.

وستبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم أمام سويسرا، 17 يونيو المقبل، قبل أن تواجه كوستاريكا وصربيا على الترتيب.