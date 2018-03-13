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واشنطن - الرسالة نت

أفاد بيان رسمي صدر عن البيت الأبيض باسم مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، بأن المؤتمر المزمع تنظيمه في واشنطن اليوم الثلاثاء حول "أزمة غزة" سيحضره "معظم المعنيين".

وكان البيت الأبيض أشار إلى أن "إدارة ترامب تعتقد أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة يتطلب اهتماما فوريا".

وجاء في البيان: "مؤتمر الثلاثاء، في البيت الأبيض "فرصة للمجتمع الدولي ووكالات الحكومة الأميركية للمساعدة في البناء على اجتماع لجنة الارتباط الخاصة التي عقدت في بروكسل في شهر كانون الثاني الماضي ومؤتمر القاهرة الأسبوع الماضي، وكذلك للمساعدة في دعم اللجنة التي ستنبثق عن مؤتمر المانحين للجنة الارتباط الخاصة الذي سيعقد في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأشار البيان إلى أن "حل الوضع في غزة هو أمر حيوي لأسباب إنسانية مهمة، ولأمن مصر و(إسرائيل)، وهي خطوة ضرورية نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

القدس