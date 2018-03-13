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الرسالة نت - وكالات

شهد سعر الجزائري حسام عوار موهبة ليون الفرنسي، قفزة صاروخية وفقا لتقديرات مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية "سيس".

وشهدت القيمة التسويقية لعوار ارتفاعا ملحوظا، إذ باتت في حدود 22.5 مليون يورو، بزيادة 20.2 مليون يورو عما كانت عليه في بداية الموسم الجاري.

وفرض اللاعب نفسه كواحد من أفضل المواهب الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية، حيث احتل في فترة من الفترات المركز الأول في ترتيب أفضل اللاعبين في نسخة 2017-2018 من الدوري الفرنسي، متقدما على نجمي سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغواياني أدينسون كافاني.

وشارك عوار في 35 مباريات بمختلف المسابقات في الموسم الجاري، أسهم خلالها في 9 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

يشار إلى أن عوار على رادار عدة أندية عالمية، أبرزها برشلونة الذي وضعه ضمن القائمة الضيقة للاعبين المرشحين للانضمام للفريق في "الميركاتو" الصيف المقبل.