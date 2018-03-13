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الضفة المحتلة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في ضواحي مدينة القدس، اضافة الى استمرار حملات الدهم والاعتقال في مدن الضفة الغربية.

وأفادت القناة 7 العبرية أن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل مدينة الخليل كل من حافظ هشام الشريف، مسلم القواسمة، عبيدة عيسى عصافرة، ليث رسمي عصافرة.

وقالت المصادر إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت في منطقة المسلخ شرق نابلس خلال حملات الاعتقال، فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال إغلاق الاحتلال لمنزل الأسير يوسف أبو زينة بالأسمنت في بلدة قباطية جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عساف من مدينة القدس، كما اعتقلت في نابلس كل من منتصر عرايشي، عادل القرعاوي، أحمد العربي، الشيخ ضرار حمادنة.