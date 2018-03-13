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القدس المحتلة-الرسالة نت

نظمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية، الليلة الماضية، احتفالات صاخبة في منطقة باب الخليل "أحد أبواب القدس القديمة"، تضمنت فعاليات تُحاكي رواية الاحتلال المزورة للقدس ومقدساتها.

وقالت مصادر محلية، في القدس إن الاحتفالات تضمنت موسيقى وأغانٍ صاخبة سببت الازعاج لمواطني المنطقة وزوّار البلدة القديمة.

كما تضمنت الاحتفالات التهويدي عرض رسومات مضيئة على سور القدس التاريخي في المنطقة، تروي أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم، وغيرها من أكاذيب وروايات مُلفّقة حول القدس ومقدساتها وحضارتها وتاريخها، فضلاً عن ترديد شعارات عنصرية ضد العرب.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات التهويدية حتى ساعة متأخرة من مساء الخامس عشر من الشهر الجاري، وكل ذلك بحماية قوات الاحتلال.