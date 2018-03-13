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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أمرت محكمة الاحتلال العليا، بإخلاء بيت "مكفليه هامخبيلا" في الخليل والذي يحوي 15 عائلة يهودية استولت عليه في شهر يوليو تموز الماضي.

وكانت لجنة خاصة في الإدارة المدنية قد أكدت أن المستوطنين لم يبتاعوا المنزل بصورة قانونية وأنه لا يزال تابعا للعائلة الفلسطينية إلا ان المستوطنين قد استأنفوا القرار .

والتمس الفلسطينيون إلى المحكمة العليا بطلب إجلاء المستوطنين لمماطلة الإدارة المدنية في تنفيذ الإجلاء علما بأن افيغدور ليبرمان قد صرح علنا انه ينوي المماطلة في الإجلاء وأن هناك ما يبرر إدعاء المستوطنين أنهم قد ابتاعوا المنزل وفقا للقانون ومع ذلك اكد الوزير ليبرمان انه يجب الانصياع لاوامر المستشار القانوني للحكومة بهذا الصدد