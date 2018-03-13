تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة نت

وصل صباح اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة "فتح" رامي الحمد لله إلى غزة برفقة اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وكان في استقبال الحمد الله فور وصوله شخصيات حكومية بينها وزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة بالإضافة للوفد الامني المصري الذي يتواجد في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء اليوم محطة تنقية المياه شمال غزة ويعقد عقبها مؤتمرا صحفيا.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للحمد الله الى قطع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة بالقاهرة في اكتوبر 2017، بين حركتي فتح وحماس.