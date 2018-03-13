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غزة- الرسالة نت

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن انفجارا وقع أثناء مرور موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي، صباح اليوم، إن الانفجار لم يسفر عن إصابات، موضحا أن الموكب استمر في طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة اليوم، والأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار.

ووصل صباح الثلاثاء، رئيس حكومة "فتح" رامي الحمد لله إلى غزة برفقة اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وكان في استقبال الحمد الله فور وصوله شخصيات حكومية بينها وزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة بالإضافة للوفد الامني المصري الذي يتواجد في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء اليوم محطة تنقية المياه شمال غزة ويعقد عقبها مؤتمرا صحفيا.