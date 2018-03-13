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غزة- الرسالة نت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جريمة استهداف موكب د. رامي الحمد الله في أثناء زيارته إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.، مشددة على أن هذه الجريمة جزءًا لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن القطاع.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح، الثلاثاء، أن ما جرى محاولة لضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة، "وهي الأيدي ذاتها التي اغتالت الشهيد مازن فقها وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم".

واستهجنت الحركة الاتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية ضدها، مشيرة إلى أنها تحقق أهداف المجرمين.

وطالبت الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.