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الرسالة نت - وكالات

اقترب أشلي يونغ ظهير مانشستر يونايتد، من الانضمام إلى صفوف المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع "الشياطين الحمر" في مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي، خاصة بعد تفوقه على نجمه المصري محمد صلاح والسيطرة عليه بشكل كامل خلال اللقاء.

وقدم يونغ مباراة قوية ضد ليفربول، حرم فيها صلاح من الظهور بصورة جيدة، وقاد فريقه للفوز (2-1)، ليواصل سلسلة مستوياته الجيدة التي بدأها منذ بداية هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, عن اهتمام الإنجليزي غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، بضم اللاعب لمعسكر "الأسود الثلاثة" لمباراتي إيطاليا وهولندا الوديتين، وذلك تمهيدا لتواجده بالقائمة النهائية للمنتخب بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان ساوثغيت يفكر بقوة في ضم يونغ لقائمة المنتخب في نهائيات المونديال قبل مباراة مانشستر يونايتد، إلا أن مستواه المميز في تلك المباراة تحديدا زاد من تفكيره فيه، خاصة في ظل إجادته اللعب في العديد من المراكز بالملعب.

يشار إلى أن منتخب إنجلترا يلعب في المجموعة السابعة بنهائيات المونديال, إلى جانب منتخبات بلجيكا, وتونس, وبنما.