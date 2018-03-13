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الرسالة نت - وكالات

تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة, صراعا بين ريال مدريد وموناكو على ضم الإنجليزي الشاب ريس نيلسون جناح أرسنال الواعد.

وذكرت صحيفة "إيفينينغ ستاندارد" الإنجليزية, أن نيسلون جذب اهتمام ريال مدريد وموناكو، بعد تصعيده من أكاديمية شباب أرسنال للفريق الأول هذا الموسم، وأن الصيف المقبل سيشهد صراعا بين الناديين على ضمه.

وأكدت "إيفينينغ ستاندارد" أن أرسنال يسعى لتجديد عقد لاعبه الشاب الذي يرتبط بعقد معه حتى صيف عام 2019، بعد علمه باهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه, عقب ظهوره بشكل جيد مع الفريق.

وسيتحتم على ريال مدريد وموناكو تقديم عرض بقيمة 33 مليون يورو لضم نيسلون في "الميركاتو" الصيف المقبل.

وشارك نيلسون في 14 مباراة مع أرسنال هذا الموسم بكل البطولات، بواقع 606 دقائق.