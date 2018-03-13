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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ أياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، توقيف عدد من المشتبه بهم في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وتعرض موكب الحمد الله ، صباح اليوم، لانفجار أثناء عبوره قطاع غزة من معبر بيت حانون.

وقال البزم لـ"الرسالة نت" إن الاجهزة الامنية باشرت بتوقيف عدد من المشتبه بهم، في اطار التحقيقات الجارية عقب الانفجار الذي تعرض له موكب الحمد الله.

وكان حسام بدران عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، قد دعا الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية لتولي مسؤولية التحقيق في تفجير الموكب.

ودان موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة، اتهامات حركة "فتح" لـحركته بالمسؤولية خلف حدوث التفجير.

وكانت حركة "فتح" قد اتهمت "حماس" بالمسؤولية خلف وقوع الانفجار، مهددة باتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة.