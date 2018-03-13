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غزة- الرسالة نت

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العمل مأمون أبو شهلا لتردي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العمال بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشارك في الوقفة عدد من العمال العاطلين عن العمل، حيث رفعوا لافتات تطالب بتخفيف الحصار، مثل (أين الوعودات يا وزير العمل، فلتسقط العقوبات عن غزة، علي وزير العمل الوقوف بجانب العمال).

وطالب نائب رئيس الاتحاد محمد حمدان وزير العمل بأن يكون وزيراً للعمال وألا يكون اسماً، متسائًلا: "أليس الواجب أن يكون الوزير الداعم الأول لصمود العمال وألا يقف موقف المخاصم والجلاد لهم".

وثمن حمدان صمود وصبر العمال في قطاع غزة على ما تحملوه من اذي وظلم من حقوقهم.

وطالب حكومة الوفاق بتحمل مسئولياتهم تجاه العمال وتقديم المساعدة لهم بدلاً من الصمت والتهميش لهم وعدم الاكتراث لحقوقهم "أو ليرحل وزير العمل".

ودعا فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف بجانب العمال ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة.