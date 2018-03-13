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الرسالة نت - وكالات

أبدى البلجيكي فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي، رغبته في حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام "الغريم" التقليدي مانشستر يونايتد، معتبرا أن هذه الفرصة لا تأتي في العمر سوى مرة واحدة.

ويحتل السيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 81 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام وصيفه مانشستر يونايتد، ويحتاج للفوز في 3 مباريات فقط للحصول على اللقب، أو الفوز بمباراتين على أن تكون الثانية أمام "الغريم" التقليدي مانشستر يونايتد.

وقال كومباني في تصريحات أبرزتها صحيفة "صن" الإنجليزية: "كل شخص في الجانب الأزرق من مانشستر يعلم أن فرصة الفوز بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد لا تأتي سوى مرة واحدة في العمر".

وأضاف: "كل انتصار يقربك بشكل أكبر من هدفك، لكن يجب أن نحافظ على ثباتنا حتى نهاية الموسم، وفي الموسم المقبل أيضا".

ويلاقي مانشستر سيتي إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" يوم 31 مارس، قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد على ملعب "الاتحاد" يوم 7 إبريل، وفي حالة الفوز بالمباراتين فإنه سيتوّج رسميا بـ"البريميرليغ" بعد الغياب عن الفوز بها في المواسم الـ3 الماضية.