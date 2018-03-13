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غزة-الرسالة نت

نظمت دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الثلاثاء وقفة جماهيرية أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، رفضًا للحصار المفروض على القطاع، وذلك تحت شعار "بإرادة الأحرار.. سنكسر الحصار"

وحذرت مسؤولة دائرة العمل النسائي فاتنة العربيد خلال الوقفة، من الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة من جراء الوضع الإنساني الكارثي الذي ينذر بتَفجّرها إن لم يتم تدارك الأمر والوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة قبل فوات الأوان

وطالبت السلطة الفلسطينية وحكومة الحمد الله بالتحرك الجاد لإنهاء معاناة سكان القطاع، وإنهاء كل الإجراءات الظالمة التي فرضتها عليهم.

وشددت على ضرورة أن تتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها وواجباتها فورًا دون مماطلة أو تسويف، وخاصة بعد أن استلمت كافة وزاراتها في القطاع.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار، وتقديم المساعدات الضرورية اللازمة لإنقاذ القطاع، داعية السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل دائم وبكلا الاتجاهين.

وطالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل مسؤولياتها والمساهمة الفاعلة في رفع الحصار، داعية المؤسسات الحقوقية والانسانية بالتدخل الفاعل لإنهاء حصار غزة.

بدورها، أكدت مسؤولة دائرة العمل النسائي في حركة حماس رجاء الحلبي أن حصار غزة لن يطول، وأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و"صفقة القرن" ستكون وبالًا على كل من تآمر على الشعب الفلسطيني واحتل أرضه.

وطالبت الحلبي السلطة ورئيسها محمود عباس بالتوجه الجدي لتنفيذ اتفاق المصالحة، وتحشيد أدوات القوة لدي الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الخطر بدل من إغراق قطاع غزة بأزماته وهمومه.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني على أمل أن يفك الحصار وأن ترفع العقوبات عنه، مؤكدةً أن قيادة فتح والسلطة وحكومة الحمد الله تماطل وتصر على التفرد والإقصاء وتتهرب من تحقيق المصالحة وتنفيذ بنودها.