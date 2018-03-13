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غزة- الرسالة نت

أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني عملية التفجير التي استهدفت صباح اليوم موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله في بيت حانون شمال قطاع، داعية الى تعزيز الحوار الوطني المعمق لإتمام الوحدة الوطنية ومواجهة غطرسة صلف المحتل الصهيوني.

واستهجنت الكتلة في بيان وصل الرسالة نت مساء الثلاثاء، "بعض المحاولات البائسة من ترويج وتلفيق لأخبار كاذبة وتهويل لا مبرر له والتي نشرتها بعض الوكالات والمواقع الصفراء التي تتبع لجهات ذات اجندات خاصة غير وطنية تستهدف الاستقرار والامن في قطاع غزة في اعقاب جريمة التفجير حيث ادعت هذه الوكالات والمواقع الصفراء ان الاستهداف لموكب رئيس الوزارء كان من خلال عدد من السيارات المفخخة وان هناك العديد من الاصابات وهو الامر الذي تكذبه الوقائع والحقائق في قطاع غزة".

ودعت وزارة الاعلام الفلسطينية ان تلزم هذه المواقع بمعايير النشر حسب القانون والعمل على محاسبة اي وكالة او موقع كان لا يلتزم بمعايير المهنية والمسؤولية الوطنية التي تقتضي التزام الدقة في نشر مثل هذا الاخبار.