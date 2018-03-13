تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء, أسماء 11 لاعبا محليا, لخوض معسكر تدريبي بسويسرا في وقت لاحق من الشهر الجاري تتخلله مباراتان وديتان استعدادا للمونديال.

وخلال المعسكر في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، سيلتقي منتخب مصر مع نظيره البرتغالي بطل أوروبا في 23 منه، ثم يواجه اليونان بعدها بـ4 أيام (27 مارس) في زيوريخ.

وكان كوبر قد أعلن مسبقا أسماء 17 لاعبا محترفا سينضمون أيضا للمعسكر المقبل لـ"الفراعنة".

وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب مصر لوديتي البرتغال واليونان: