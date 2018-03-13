تصغير الخط تكبير الخط

مؤمن مقداد – الرسالة نت

أكد سيمحا غولدين والد الضابط المحتجز لدى حماس في غزة هدار غولدين أنه يشعر بخيبة أمل من الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال غولدين بعد جلسة الاستماع في المحكمة العليا حول قرار اعادة جثامين منفذي العمليات: "كل رئيس وزراء يرسل الجنود إلى المعركة يجب عليه أن يعيدهم، وهذه الحكومة أصبحت في عامها الرابع لكنها تهمل أي فرصة في إعادة الجنود".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هذا رئيس وزراء يميني، من تخلى عن الجنود في غزة كيف سيقود الاحتفالات بالذكرى السبعين "للاستقلال"، بإمكانه ممارسة الضغط على حماس ولكنه لا يقوم بذلك".

وطالب غولدين بعدم إعادة أيا من الشهداء، حتى تفرج حماس عن الجنود الأسرى، "وإن أي إعادة الجثامين سيكون بمثابة فرح وانتصار للعدو لن نسمح بذلك ونحن هنا في محكمة العدل العليا لمنع ذلك".