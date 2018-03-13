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وكالات – الرسالة نت

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة اليوم الاثنين، في حين تلقي زيادة الإنتاج الأميركي بظلالها على الأسواق رغم تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، في وقت قالت إيران إن منظمة أوبك قد تبدأ تخفيف القيود على الإنتاج.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.80 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة بانخفاض 0.4%.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 65.20 دولارا للبرميل بانخفاض 0.45% عن الإغلاق السابق، ويأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة وفي وقت سابق اليوم.

وقال محلل الاستثمار في ريفكين للأوراق المالية وليام أولولين "ربما ساهم تراجع عدد الحفارات وبيانات الوظائف القوية في دعم الأسعار".

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة الماضي إن الاقتصاد الأميركي أضاف أكبر عدد من الوظائف فيما يزيد على عام ونصف العام وذلك في فبراير/شباط، وقفز عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بواقع 313 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وخفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر للمرة الأولى في نحو شهرين، وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي إن عدد الحفارات نزل بواقع أربع ليصل إلى 796 حفارة.

ورغم ذلك يظل العدد أعلى منه قبل عام حين كانت تعمل 617 حفارة فقط.

ويتوقع معظم المحللين زيادة أكبر لإنتاج الخام الأميركي بعدما زاد أكثر من 20% منذ منتصف 2016 ليبلغ 10.37 ملايين برميل يوميا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن منظمة أوبك قد تتفق في يونيو/حزيران على بدء تخفيف القيود الحالية على إنتاج النفط في عام 2019.

وقال زنغنه في مقابلة مع الصحيفة إن إيران تريد أن تعمل منظمة أوبك على إبقاء أسعار النفط حول مستوى ستين دولارا للبرميل لاحتواء إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز