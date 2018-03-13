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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

أصدرت قوات الاحتلال (الاسرائيلي)، الثلاثاء، أمرًا بالحبس المنزلي 6 أيّام للناشطة الفلسطينية مي يونس بعد نشرها أخبارًا فلسطينية وعربية عبر فيسبوك.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات اليمار (الإسرائيلية) منزل الناشطة يونس في بلدة عارة، وأوقفت الناشطة على ذمّة التحقيق، بعد حملة تفتيش في المنزل.

وبعد التحقيق الذي دام ساعات عدّة، قررت شرطة حيفا الحبس المنزلي للناشطة يونس، إضافة إلى منعها دخول الأراضي الفلسطينية ومغادرة البلاد، وذلك بحجّة الاشتباه بـ"التحريض على الحكومة الإسرائيليّة، وإقامة علاقات مع قيادات معادية للدولة".

ويُعرف عن الناشطة مي يونس انتقادها الحاد لممارسات السلطة الفلسطينية، والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، ومنع المرضى من حقهم في العلاج في القطاع المحاصر، مما أثار غضب قادة إسرائيليين إذ اعتبروا أنها الفلسطينية الأولى التي تمارس "التحريض المعلن" عبر صفحتها.

وعبر نشطاء فلسطينيون عن تضامنهم وتعاطفهم مع الناشطة يونس، ووجهوا لها رسائل مثل: "استمري فأنتِ تخطي خطى المثابرين المناضلين لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني...".