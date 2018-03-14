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الرسالة نت - وكالات

ينتظر الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي، استدعاءه في الفترة المقبلة لمنتخب بلاده، والعودة لصفوف "الآتزوري" بعد غياب 4 سنوات تقريبا.

وقال بالوتيلي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لا أعرف شيئا عن استدعائي لمنتخب إيطاليا، وإذا تم ذلك فسأكون سعيدا للغاية".

وأضاف: "أنا أحب المنتخب وإذا تم استدعائي سأعود لإيطاليا مسرعا، لكني كما قلت لا أعرف شيئا عن ذلك".

وتابع: "أنطونيو كونتي كان محقا لعدم استدعائي, لأنني لم أقدم المستوى المطلوب وقتها، لكن جيامبيرو فينتورا كان لديه أسباب لا يمكنني تفهمها".

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد ذكرت مؤخرا أن لويجي دي باجيو المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا يتجه لاستدعاء بالوتيلي، للانضمام إلى معسكر المنتخب في مارس الجاري، استعدادا لمواجهة إنجلترا والأرجنتين وديا.

يشار إلى أن بالوتيلي شارك في 30 مباراة مع نيس هذا الموسم بكل البطولات، وأحرز 22 هدفا وصنع هدفا وحيدا.