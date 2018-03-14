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الرسالة نت - وكالات

أكد الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، سعادته بالوجود مع "الروسونيري" خلال الفترة الجارية.

وقال دوناروما في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا هادئ وسعيد داخل ميلان، وأتقدم من موسم إلى آخر، خاصة بسبب المشاركة ضمن مجموعة مميزة من اللاعبين".

وذكر أنه سعيد بوجود ميلان في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، مؤكدا أن الفريق يؤمن بحظوظه الكبيرة في التقدم بجدول ترتيب الدوري الإيطالي واحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وظهرت شائعات رحيل دوناروما عن ميلان من جديد, بعدما ألمح مينو رايولا وكيل أعماله مؤخرا إلى أنه سيتحرك لتسويقه للأندية الكبرى، حال طلب الرحيل عن "الروسونيري".

وزاد من إمكانية رحيل دوناروما عن "سان سيرو", اقتراب ميلان من الإعلان الرسمي عن ضم الإسباني بيبي رينا حارس نابولي الصيف المقبل.