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الرسالة نت - وكالات

توفي عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ عن عمر 76 عاما، وكان الأطباء قد توقعوا وفاته بعد عامين فقط من إصابته بمرض العصبون الحركي عام 1963.

واشتهر عالم الفيزياء النظرية بعمله الرائد فيما يتعلق بالثقوب السوداء والنسبية، وألف عدة كتب علمية شهيرة بما في ذلك كتاب "تاريخ موجز للزمن".

عام 1942

ولد هوكينج في أكسفورد بإنجلترا.

عام 1963

أصيب بالمرض العصبي الحركي (مرض العصبون الحركي)، وهو مجموعة من الأمراض التنكسية التي يميزها تضرر خلية العصبون الحركي في الدماغ وفي الحبل الشوكي وفي المسالك المسؤولة عن انتقال الإشارات العصبية بينهما. وحينها توقع الأطباء أنه سيعيش سنتين فقط.

عام 1971

أصدر "ستيفن هوكينخ" بالتزامن مع عالم الرياضيات "روجر بنروز" نظريته التي تثبت رياضيا وعبر نظرية النسبية العامة لأينشتاين بأن الثقوب السوداء أو النجوم المنهارة بسبب الجاذبية هي حالة تفردية في الكون.

عام 1974

أثبت هوكينغ نظريا أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعا على عكس كل النظريات المطروحة في ذلك الوقت، وسمى هذا الإشعاع باسمه "إشعاع هوكينغ".

وطور مع معاونه جيم هارتل نظرية "اللاحدود للكون"، والتي غيرت من التصور القديم للحظة الانفجار الكبير عن نشأة الكون.

أواخر الثمانينات

نشر كتابه تاريخ موجز للزمن، وحاز على العديد من الجوائز العلمية والأكاديمية، منها قلادة "ألبرت أينشتاين" والميدالية الذهبية للجمعية الفلكية الملكية وجائزة "وولف" فى الفيزيا، وجائزة "أمير أستورياس" فى كونكورد.