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واشنطن - الرسالة نت

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون -الذي أقاله الرئيس دونالد ترمب أمس الثلاثاء- إنه سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري بعد نقل مهامه إلى نائبه، مؤكدا أنه سيسعى إلى تأمين انتقال سلس لسلطاته إلى خلفه مايك بامبيو.

وقال تيلرسون للصحفيين في وزارة الخارجية أمس إن "أهم شيء هو ضمان الانتقال المنظم والسلس في وقت لا تزال تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على صعيد السياسة والأمن القومي".

واستعرض تيلرسون الإنجازات التي حققتها الخارجية الأميركية خلال ولايته في ملفات منها سوريا وأفغانستان.

وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة الرد على التصرفات المثيرة للقلق من روسيا، مؤكدا أنه إذا واصلت موسكو سياستها الحالية فإن عزلتها ستزداد.

وأضاف تيلرسون أنه ما زال أمام واشنطن الكثير لتطوير علاقة واضحة مع الصين، مشيرا إلى أن حملة الضغوط الأميركية على كوريا الشمالية فاقت نتائجها كل التوقعات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقال الرئيس ترمب الوزير تيلرسون ورشّح مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بامبيو لخلافته، كما اختار نائبة الأخير جينا هاسبل لتصبح أول امرأة تدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

ووجّه ترمب عبر حسابه على موقع "تويتر" الشكر لتيلرسون على خدماته، وكشف عن خلافه معه بشأن بعض القضايا، وأهمها الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ترمب: "كنا متفقين بشكل جيد لكن اختلفنا حول بعض الأمور"، مضيفا: "بالنسبة إلى الاتفاق (النووي) الإيراني أعتقد أنه سيئ، بينما اعتبره تيلرسون مقبولا، وأردت إما إلغاءه أو القيام بأمر ما، بينما كان موقفه مختلفا بعض الشيء، ولذلك لم نتفق في مواقفنا".

يشار إلى أن ترشيحات ترمب بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كروكر إن إقرار تعيين بامبيو سيتم في أقرب وقت.

وأضاف كروكر أنه لا يتوقع مشكلات في هذا الإقرار، مشيرا إلى أن جلسة الاستماع لتعيين بامبيو ستعقد في أبريل/ نيسان المقبل.

الجزيرة نت