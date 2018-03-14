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غزة - الرسالة نت

قررت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تسليم جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة، الذي استشهد برصاص بحرية الاحتلال بداية الشهر الحالي، صباح اليوم.

وذكرت مصادر صحفية، أن وفدا من عائلة أبو ريالة توجه إلى معبر بيت حانون "إيرز" لاستلام جثمانه.

وكانت محكمة (إسرائيلية) قد منعت تسليم جثمان الصياد أبو ريالة (18 عاما) استجابة لطلب تقدمت به عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير هدار غولدن، وأصدرت أمرا احترازيا يمنع تسليم الجثمان، حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وزعمت عائلة غولدين وقتها، "أن حماس تحتجز جنودا ومدنيين بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن هذا الاحتجاز يجب أن يكون عبئا عليها".