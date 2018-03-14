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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

رفض لاعب فلسطيني من القدس المحتلة اللعب مع نظيره الإسرائيلي بعد رسو نتيجة القرعة عليهما في بطولة العالم للتاي بوكسنغ في تايلند.

وقال اللاعب المقدسي عبد السلام عقل (14 عاما) إنه آثر أمس الانسحاب من بطولة التاي بوكسنغ السنوية للعام 2018 على اللعب مع إسرائيلي يحتل أرضه وينكل بشعبه.

وفي تصريح مصور خاص بالجزيرة نت أكد عقل الذي يلعب في فريق "نمور القدس للمواي تاي" في نادي أبناء بيت حنينا، رفضه اللعب وخوض النزال مع لاعب إسرائيلي، وقال "موافقتي اللعب معه يعني احترامه وقبولي بالاحتلال الذي يحتل أرضي ومقدساتي".

وكان عقل الذي يخوض غمار البطولة للعب على وزن ستين كيلوغراما، يشارك ضمن الوفد المقدسي المكون بالإضافة إليه من لاعبين اثنين هما فراس الزغير وخضر أبو غنام، بقيادة المدرب خالد عليان.

ومن المقرر أن يشارك الفريق المقدسي عقب البطولة في معسكر تدريبي مكثف يستمر حتى نهاية الشهر الحالي في جزيرة فوكت، يهدف إلى تطوير اللعبة ورفع مستوى اللاعبين المشاركين.

المصدر : الجزيرة