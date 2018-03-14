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الدوحة- الرسالة نت

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إن إنجاح قمة كامب ديفد المحتملة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يتطلب احترام حقوق الإنسان ورفع التدابير القسرية المفروضة على مواطني الخليج من دول الحصار.

جاء حديث علي بن صميخ المري على هامش ندوة عقدها معهد قطر وأميركا في واشنطن، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ، بشأن تداعيات الحصار على حقوق الإنسان.

وأضاف المري أن أي اتفاق على حل الأزمة الخليجية ينبغي أن يخلو من مطلب إغلاق قناة الجزيرة لأنه يمس أحد حقوق الإنسان، وهو المتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المري إنه بحث مع الإدارة الأميركية ضرورة طرح تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان مع قيادتي المملكة العربية السعودية والإمارات.

المصدر : الجزيرة