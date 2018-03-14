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غزة- الرسالة نت

أصدر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإعادة 260 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة.

وأوضح صيدم، في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي بناءً على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة، بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية.

وأشار صيدم إلى أن مديريات التربية ستتواصل مع هؤلاء الموظفين لمراجعتها لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

يشار إلى أن هذا القرار سبقته قرارات بإعادة 1200 موظف إلى عملهم في قطاع غزة، ليصبح مجمل العدد 1460 موظفاً.

ويشار إلى أن حركة حماس سمحت بعودة الموظفين المستنكفين عن أعمالهم منذ عام 2007، تطبيقا لاتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة أكتوبر الماضي، في المقابل لم تلتزم الحكومة بتولي مسؤولياتها المنوطة بها بغزة.