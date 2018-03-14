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غزة- الرسالة نت

عمّ إضرابٌ شامل اليوم الأربعاء كافة المدارس الحكومية ومديريات التعليم في قطاع غزة احتجاجًا على تنصل الحكومة من حقوق موظفي غزة وعدم صرف رواتبهم، ورفضا للتقاعد الإجباري المفروض على المعلمين.

وقال بيان لنقابة المعلمين إن "أبواب المدارس ووزارة التعليم والمديريات مغلقة اليوم رفضًا للتقاعد المالي المفروض على المعلمين، وسياسة التفريق بين معلمي المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك للمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة بغزة كاملة أسوة بمعلمي السلطة برام الله ورفضاً للإجراءات العقابية بحق غزة".

وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام دعمت فعالية نقابة المعلمين في إضراب المدارس ومرافق وزارة التربية والتعليم.

واستهجنت النقابة استمرار تنكر حكومة الوفاق للحقوق الوظيفية المشروعة لكل موظفي القطاع العام المدنيين وأفراد قوى الأمن.

وقالت النقابة إن تمكين الحكومة يتم من خلال إنهاء ملف الموظفين ودمجهم وتسكينهم على الهياكل التنظيمية وسلم رواتب موحد وصرف رواتبهم كاملة والاعتراف بكافة حقوقهم الوظيفية.