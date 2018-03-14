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الرسالة نت - وكالات

أدلى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بتصريح غريب، عقب وداع فريقه لدوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد إشبيلية الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب في إسبانيا قد انتهت بالتعادل (0-0)، إلا أن إشبيلية فجّر المفاجأة في الإياب وتغلب على اليونايتد في عقر داره (2-1).

وقال مورينيو للصحفيين عقب المباراة: "لا أعتقد أن الأداء كان سيئا بشكل عام في المباراة أمام إشبيلية".

وأضاف: "جلست على هذا الكرسي من قبل مرتين مع بورتو وريال مدريد، وفيهما كنت أرى مانشستر يونايتد وهو يودّع هذه البطولة، لذا لا أعتقد أنه شيء جديد بالنسبة لهذا النادي".

وتابع: "أنا سعيد حقا لأن كل اللاعبين في حالة حزن، ولا يخفون ذلك، هذا شيء يرضيني، لكن ليس لدينا وقت للدراما، يجب أن نعمل لأنه تنتظرنا مباراة مهمة ضد برايتون في ربع نهائي كأس الاتحاد يوم السبت".

من ناحية أخرى, لم يعد أمام اليونايتد سوى التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لإنقاذ موسمه الحالي، ودعا مورينيو لاعبي فريقه للرد بقوة ومصالحة الجماهير.