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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن استهداف رامي الحمد الله، رئيس حكومة "فتح" يضر بحركة حماس كثيرًا، مؤكدةً أنه لا يمكن أن تكون لها مصلحة في ذلك.

وأضافت الصحيفة، في مقالة للكاتبة "عميرا هاس" اليوم الأربعاء، أنه ليس من مصلحة حماس أيضاً أن تسمح لأحد أو أن تغض الطرف عن قيام البعض بوضع العبوة الناسفة التي استهدف موكب الحمد الله، لأن الحركة معنية بأن تظهر بمظهر القوي على الأرض وأنها مستعدة للتنازل عن جزء من سلطتها لصالح الشعب وليس بسبب فشلها.

وتابعت: "لا يمكن أن يكون لحماس مصلحة بالمس بكبار مسئولي السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي كانوا في طريقهم لافتتاح مشروع لتنقية مياه المجاري الذي ينتظره سكان شمال غزة منذ سنوات، لافتةُ إلى أن "فشل حماس في منع التفجير سيضعف موقفها في محادثتها مع فتح والمصريين".

وأردفت الصحيفة العبرية "رغم كل العداء بين الطرفين إلا ان حماس بحاجة لترك مسؤولية القطاع عنها وهذا دليل كافي يبعد الشبهة عنها حول تفجير الموكب".