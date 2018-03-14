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غزة- الرسالة نت

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أنها شكلت لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات تفجير موكب رئيس وزراء الحكومة رامي الحمد الله.

وقال المتحدث باسم الوزارة اياد البزم في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول للفاعلين.

وأضاف البزم " في إطار متابعة التحقيقات في حادث استهداف موكب رئيس الوزراء، شكلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات الجريمة، والأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول للفاعلين".