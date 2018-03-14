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الرسالة نت - وكالات

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري, أن هناك خطة تم وضعها خاصة بالمحترفين المصريين في الدوري السعودي من أجل إعدادهم للمونديال.

ويشهد الدوري السعودي وجود 12 محترفا مصريا في 8 أندية مختلفة، إذ من المقرر أن ينتهي منتصف أبريل المقبل من أجل استعداد الأخضر للمونديال.

ويوجد المنتخب المصري ونظيره السعودي بمجموعة واحدة بكأس العالم 2018 بروسيا مع البلد المستضيف للبطولة, وأوروغواي.

وقال لهيطة في تصريحات إذاعية مصرية: "سيكون هناك برنامج خاص للمحترفين في الدوري السعودي من أجل إعدادهم للمونديال".

وأضاف: "بعد اختيار كوبر لمن سيضمه من محترفينا في السعودية، سيحصلون على راحة, ثم الدخول في معسكر حتى لا تتأثر لياقتهم البدنية".

واختتم: "يوم 4 يونيو المقبل سنرسل القائمة النهائية لمنتخب مصر, التي ستشهد وجود 23 لاعبا فقط لا غير".