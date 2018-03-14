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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية سعودية الأربعاء، أن حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس، دخل دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي، لضمه اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية, أن كاسياس قد يتولى حراسة مرمى الفريق، وأن التعاقد معه يأتي ضمن أبرز أولويات النادي، بدعم من سعود بن سويلم المرشح لرئاسة النصر الموسم المقبل.

وأوضحت "الاقتصادية" أن نيوكاسل الإنجليزي ربما يشكّل عقبة في طريق النصر، للتوقيع مع الحارس، إذ يسعى النادي الإنجليزي أيضا لضمه، عقب نهاية عقده الحالي مع بورتو في يونيو الماضي.