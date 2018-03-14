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بيت لحم-الرسالة نت

أتلفت وزارة الاقتصاد الوطني الأربعاء، 100 اسطوانة غاز وزن 12 كغم مخالفة وقديمة غير صالحة للاستخدام المنزلي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبين مدير مديرية الاقتصاد الوطني ببيت لحم باسم عدوان أن حملة تنظيف السوق من الاسطوانات المخالفة مستمرة، وماضية قدمًا في محاربة السلع المخالفة بالضبط والمصادرة.

وثمن دور المستهلك والتاجر والموزع المتعاون لتبديل الاسطوانة عبر الموزع أو الوكيل أو المحطة، أو بالتبليغ عنها لضمانة سلامته.

وبين عدوان أن الوزارة بالتعاون والتنسيق المشترك مع جميع الجهات المختصة والمخولة بالرقابة والتفتيش على الأسواق وتنظيم السوق، ووفقًا للصلاحيات المخولة لها قانونًا، ستحيل المخالفين إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.