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الضفة المحتلة-الرسالة نت

تواصل أجهزة الضفة حملة ملاحقاتها الأمنية للمواطنين في الضفة الغربية المحتلة، إذ استدعت ثلاثة مواطنين بينهم طفلة وشيخ، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية سياسية دون أي سند قانوني.

ففي الخليل، استدعى جهاز الوقائي الطفلة نجمة الشلالدة (14 عامًا) من بلدة سعير للمقابلة أمس الثلاثاء، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عودة الحروب للمقابلة فور استلامه طلب الاستدعاء.

وفي سياق متصل، استدعت مخابرات الخليل الشيخ فريد النواجعة إمام مسجد السلام في يطا للتحقيق معه، على خلفية افتتاح دورة لتعليم أحكام التلاوة التجويد في المسجد.

ويواصل جهاز المخابرات في رام الله اعتقال الطالب في جامعة النجاح أسامة البرغوثي من بلدة دير غسانة لليوم الثالث على التوالي.

وفي طوباس يواصل جهاز الوقائي اعتقال كل من منير فقهاء، وفادي عبد الرازق، وعروة إبراهيم دراغمة، وأحمد عبد اللطيف، وأحمد جهاد صوافطة في سجن أريحا المركزي منذ 8 أيام، وجلهم من الأسرى المحررين.