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الرسالة نت - وكالات

أعلن توتنهام أن مهاجمه هاري كين، يعاني من مشكلة في أربطة القدم، إثر الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث (4-1)، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وأوضح توتنهام أن كين سيعود إلى التمارين الشهر المقبل، بعدما كان متوقعا أن يتعافى من الإصابة مايو.

وكان اللاعب قد غاب فترتين بسبب الإصابة في الموسم الماضي، بسبب مشكلة في الكاحل ذاته، ما تسبب في قلق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وغاب كين 6 أسابيع بداية الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة ذاتها في مارس الماضي، ما أبعده عن فريقه 4 مباريات في الدوري.

وتعد هذه الأنباء سارة بالنسبة لتوتنهام، الذي يقاتل لاحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.