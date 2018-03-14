تصغير الخط تكبير الخط

قطر-الرسالة نت

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر يوم الأربعاء عن صرف معاش للعاجز عن العمل ممن جاوز سنه 18 عامًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قيمة المعاش للزوج ستة آلاف ريال (1600 دولار)، وألفي ريال للزوجة (540 دولارًا)، وألف ريال (270 دولارًا)، لكل ابن من الأبناء.

وحددت الوزارة آلية صرف معاش الضمان الاجتماعي لليتيم، إذ يتم صرف معاش اليتيم بقيمة ستة آلاف ريال (1600 دولار) لمجهول الأبوين، وثلاثة آلاف ريال (800 دولار) من الولادة وحتى عمر 17 سنة؛ وستة آلاف ريال (1600 دولار) لمن تجاوز 17 سنة.

وطالبت الوزارة المستحقين للمعاش إخطارها فورًا لأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية والمالية.

ودعت الوزارة المستفيدين لإحضار إثبات من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش.