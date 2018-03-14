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الرسالة نت - وكالات

تهدد أزمة سياسية بين روسيا وإنجلترا، التمثيل الإنجليزي على المستوى الرسمي في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما أعلنت تريزا ماي رئيسة وزراء إنجلترا مقاطعة البطولة.

وأعلنت إنجلترا الأربعاء أنها ستدخل في مقاطعة مع روسيا خلال فترة كأس العالم، إذ لن يحضر أي وزير أو أفراد العائلة المالكة المونديال هذا العام.

وتعود الأزمة بين البلدين إلى اتهام إنجلترا لروسيا, بتسميم سيرجى سكريبال العميل المزدوج السابق وابنته في بريطانيا.

وسبق أن دعت إنجلترا في وقت سابق إلى الانسحاب من كأس العالم المقبل في روسيا، وهي الدعوة التي لاقت تأييدا وتضامنا من جانب بولندا واليابان.

وشهدت المشاركة السابقة لإنجلترا وروسيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية بفرنسا 2016, أعمال شغب بين الجماهير الروسية ونظيرتها الإنجليزية, ما يعني أن الأجواء ستكون ساخنة للغاية إذا حضر الجمهور الإنجليزي المونديال.