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قلقيلية-الرسالة نت

اقتحمت وحدة إسرائيلية خاصة مساء الأربعاء، بشكل مفاجئ محلًا تجاريًا في مدينة قلقيلية بشمال الضفة المحتلة واعتقلت شابًا بداخله، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة عزون في القضاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنودًا متخفين بزي مدني داهموا محلا لبيع قطع السيارات بقلقيلية، واختطفوا الشاب محمد عادل عناية، واقتادوه إلى جهة مجهولة ثم انسحبوا من المنطقة بسيارة مدنية.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم مدخل بلدة عزون الرئيس، وانتشرت في المنطقة ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة.