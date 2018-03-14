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قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "ألفابت"، إن موقع يوتيوب سيبدأ عرض نصوص من مقالات ويكيبيديا ومواقع أخرى إلى جانب بعض ملفات الفيديو في غضون أسبوعين، مع سعي الموقع التابع لمحرك البحث غوغل، المملوك لألفابت، لمحاربة الخدع ونظريات المؤامرة.

وعرضت سوزان وجيسكي، التي كانت تتحدث من على مسرح في مؤتمر في أوستن بولاية تكساس، مجسما للخدمة الجديدة التي تسمى إشارات المعلومات.

ويعتزم يوتيوب تقديم وجهة نظر بديلة لتسجيلات مصورة تشكك في العلم أو تصف مؤامرات بخصوص أحداث مثل هبوط أميركا على سطح القمر.

وقالت وجيسكي إن إشارات المعلومات ستطرح أولا موضوعات يتوافر بخصوصها عدد كبير من ملفات الفيديو على موقع يوتيوب.

وأضافت: "سيظل بمقدور الناس مشاهدة ملفات الفيديو لكن سيكون لديهم في الواقع إمكانية للحصول على معلومات إضافية".

وكان المشرعون والجماعات المدافعة عن الإعلام طالبت موقع يوتيوب المساعدة في وقف انتشار الخدع والقصص الإخبارية المزيفة.

وقامت الشركة العام الماضي بتعديل نظم الحلول الحسابية لديها لتشجيع ما أطلقت عليه المصادر ذات المصداقية.

وعلى الرغم من أن الموسيقى وألعاب الفيديو أكثر شعبية بكثير على يوتيوب، فقد جعلت الشركة التصدي للانتقادات بخصوص المقاطعة المصورة الخاصة بالأخبار والعلوم على رأس أولوياتها هذا العام.