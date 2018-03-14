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هلسنكي- الرسالة نت

الفنلنديون هم الأسعد على وجه الأرض، بحسب تقرير يبحث في مؤشرات جودة الحياة التي تشمل الثراء والعمر المتوقع والفساد والحرية وغيرها من الأشياء.

فقد تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة وفقا لاستطلاع أُعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، بينما تراجعت الولايات المتحدة الأميركية رغم ازدياد ثرائها.

وصنف تقرير السعادة العالمي -الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لهذا العام- 156 دولة وفقا للدرجات التي سجلتها عند تقييم عدد من المعايير من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية وغياب الفساد.

وتقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي لتحل محل النرويج في المرتبة الأولى. وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة عام 2018 فنلندا والنرويج والدانمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

وحلت ألمانيا في المرتبة 15، وجاءت الولايات المتحدة 18 متراجعة عن المرتبة 14 العام الماضي. وكان ترتيب بريطانيا 19.

وعلى صعيد الدول العربية، جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا، ثم قطر 32، تليها السعودية 33، ثم البحرين 43، فالكويت 45.

وفي حين حلت ليبيا في المرتبة 70، جاء ترتيب الجزائر 84، ثم لبنان 88، ثم الأردن 90. وحلت تونس 111، ثم العراق 117، ثم مصر 122، فالسودان 137، وسوريا 150.

وجاءت بوروندي في ذيل القائمة بالمرتبة 156، تسبقها جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتنزانيا واليمن.

وجرى تقديم التقرير السنوي -الذي صدر لأول مرة عام 2012- اليوم الأربعاء في الفاتيكان. وللمرة الأولى اشتمل على تقديرات خاصة بسعادة المهاجرين، وتبين أنها تتماشى بشكل كبير مع سعادة السكان المولودين محليا.

المصدر : وكالات