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الدوحة- الرسالة نت

وقعت قطر الأربعاء اتفاقيات مع إيطاليا تشتري بموجبها الدوحة وحدات من البنادق وطائرات هليكوبتر (مروحيات) وحضر التوقيع خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، ووزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي.

ومن المقرر أن تستلم الدوحة أول دفعة من وحدات البنادق الهجومية في أبريل/نيسان المقبل. كما وقعت القوات الأميرية القطرية -على هامش فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"- عقدا مع شركة "ليوناردو" الإيطالية، تشتري الدوحة بموجبه 28 مروحية من طراز "أن أتش 90".

وأكد العميد مشوط فيصل الهاجري قائد جناح الهليكوبتر بالقوات الجوية الأميرية -في تصريحات صحفية- أن الاتفاقيات الثلاث التي وقعتها القوات المسلحة ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات وكفاءة القوات الجوية، وذلك من خلال امتلاك أسطول طيران هو الأفضل والأحدث في العالم.

وتتضمن اتفاقية الطائرات -وفق العميد الهاجري- 16 مروحية "أن أتش 90" نسخة النقل التكتيكي "تي تي أتش" و12 طائرة "أن أتش 90" نسخة المهام البحرية "أن أف أتش" بما يدعم خطط دولة قطر لدعم أسطول المروحيات في قواتها المسلحة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو "أليساندرو بروفومو" إن مروحية "أن أتش 90"هي الأكثر تنوعا في فئتها، وسيتم تجهيز الطائرات القطرية بمجموعة من الأنظمة المتكاملة التي تم تطويرها وتوفيرها من قبل "ليوناردو" لتلبية المتطلبات الأكثر تحديا، معربا عن سعادته بالعقد الذي يوسع ويواصل شراكة "ليوناردو" القوية والطويلة الأجل مع قطر.

وقد وقعت الدوحة أيضا -على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "ديمدكس 2018"- اتفاقيات أخرى مع الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وعُمان وغيرها من الدول.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),الجزيرة