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الرسالة نت - وكالات

استفز الإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد حاليا وتشيلسي سابقا، الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب "البلوز"، الذي كان أحد أسباب رحيله عن النادي "اللندني"، أثناء مباراة الأخير مع برشلونة, في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ودخل كوستا في خلافات مع كونتي خلال الصيف الماضي، ليتم تجميده مع تشيلسي, قبل أن يرحل عن الفريق رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية عائدا إلى قلعة "الروخي بلانكوس".

ونشر المهاجم الإسباني صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تتضمن التشكيلة الأساسية لـ"البلوز", وأخفى اسم المدرب كونتي من التشكيلة.

يشار إلى أن كوستا يعيش حالة من التألق منذ عودته لأتلتيكو مدريد مرة أخرى، إذ أسهم في 10 أهداف مع الفريق في 13 مباراة له بكل المسابقات، بتسجيله 6 أهداف وصناعة 4.