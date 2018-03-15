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الضفة المحتلة-الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن الجيش (الإسرائيلي) اعتقل 15 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في مدن الضفة المحتلة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال مداهمات بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من أحياء المدينة، وشرعت بحملات دهم وتفتيش للمنازل.

واعتقلت كلا من الأسير المحرر أحمد عبد الفتاح النقيب وشاكر الترتير والأسير المحرر محمد ناجح سمارة من حي المساكن الشعبية، والأسير المحرر محمد وليد مشعل من البلدة القديمة، وأحمد مرعي من الجبل الشمالي، والشاب بهاء حسن طقطوق من حي الضاحية.

على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، في أعقاب وقوع انفجار غامض بمحيط معسكر حوارة المجاور للبلدة.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات تمشيط على أطراف البلدة استمرت عدة ساعات، كما فرضت إجراءات مشددة على حاجز حوارة.